ماذا قال نبيل الحلفاوي على تصريحات لاعب الزمالك بشأن مباراة السوبر الأفريقي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

علق الفنان نبيل الحلفاوي على تصريحات لاعب نادي الزمالك أحمد سيد زيزو بشأن مباراة السوبر الأفريقي المرتقبة المقرر إقامتها يوم الجمعة بين فريقي الأهلي والزمالك على ملعب المملكة أرينا في الرياض.

وأعاد الحلفاوي نشر تصريحات زيزو عبر حسابه الرسمي على "X" والتي جاءت كالتالي: "هذه النسخة من السوبر أمام الأهلي سيكون لها طعم مختلف، الزمالك معتاد على التتويج بالبطولات سواء المحلية أو الأفريقية، وهو ما حدث في المواسم الماضية، منذ انضمامي للفريق في 2019 استطعت تحقيق كل البطولات المتاحة والتتويج بها"، وذلك وفقًا للموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي.

ليرد عليه الحلفاوي قائلا: "استخرج أصدق كلمة في هذا التصريح، وتحية لزيزو على كتابتها".

هنأ الفنان نبيل الحلفاوي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بعد تتويجه رسميًا ببطولة الدوري العام للمرة الـ 44 في تاريخه، وقام بتوجيه رسالة للاعب إمام عاشور وقال: " إمام عاشور، الثقة بالنفس مطلوبة طبعًا، لكن لما تزيد عن حدها بتقلب لعدم اهتمام، الكورة مش هتسمع كلامك لو مررت تمريرة طويلة أو سددت بعدم اهتمام، احترمها تحترمك".

من المعتاد من نبيل الحلفاوي تعليقه على العديد من الأحداث الرياضية، وبالأخص مباريات النادي الأهلي سواء محليًا أو قاريًا نظراً لانتمائه الكروي للقلعة الحمراء، ودائماً ما ينشر رأيه عبر حسابه "X" ويقوم خلاله بالتعليق على التشكيل ومطالبته بالتغييرات إلى جانب توقعاته التي تأتي في محلها معظم الوقت.

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