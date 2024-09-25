أبطال فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" ضيوف برنامج معكم منى الشاذلي في هذا الموعد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

يحل أبطال وصناع فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو"، ضيوفًا على الإعلامية منى الشاذلي ببرنامج "معكم"، المذاع على فضائية "ON"، الجمعة المقبلة.

ونشرت منى الشاذلي برومو الحلقة، عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك"،وكتبت: "من فينيسيا إلى ستوديو معكم منى الشاذلى ..الكلب رامبو وأبطال فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" في حلقة الجمعة".

تدور أحداث فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" في إطار من التشويق والإثارة حول حسن الشاب الثلاثيني الذي يتورط برفقة (رامبو) كلبه وصديقه الوحيد في حادث خطير دون ذنب، ليصبح بين ليلة وضحاها مطاردًا من قبل جاره كارم، الأمر الذي يدفع حسن للبحث عن طريقة امنة لإنقاذ نفسه ورامبو من مصير مجهول.

يشارك ببطولة الفيلم عصام عمر، ركين سعد، سما إبراهيم، تأليف محمد الحسيني وشاركه في الكتابة خالد منصور، إخراج خالد منصور.

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