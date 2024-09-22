شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى كامل وصبحى خليل وطاهر أبو ليلة فى عزاء نجل إسماعيل الليثى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من الفنانين على تقديم واجب العزاء للمطرب إسماعيل الليثي في وفاه نجله رضا، منهم نقيب المهن الموسيقية الفنان مصطفى كامل وصبحى خليل وحودة بندق وطارق عبد الحليم وطاهر أبو ليلة.

وكان الفنان إسماعيل الليثي قد شيع جنازة نجله رضا مساء أمس ليلاً من مسجد ناصر أرض عزيز عزت بمنطقة إمبابة، وسط حضور كبير من أهالى المنطقة الذى سيطر عليهم الحزن لهذا الحادث الأليم، ودُفن جثمانه بمقابر العائلة.

ونعت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل ببالغ الحزن والأسى، المطرب إسماعيل الليثي في وفاة نجله رضا، وتتقدم النقابة وأعضاء مجلس الإدارة بخالص التعازي لأسرة الراحل، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

وقال الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية على صفحة التواصل الاجتماعي فيس بوك لا إله إلا الله محمد رسول الله، الله يصبرك ويصبر والدته خالص التعازي للفنان إسماعيل الليثي لوفاة نجله الطفل البرىء الجميل رضا إسماعيل ربنا يصبر قلوبكم.



إسماعيل الليثي في عزاء نجله رضا



إسماعيل الليثي يتلقى واجب العزاء في نجله رضا



إسماعيل الليثي



المعزيين يواسون إسماعيل الليثي



توافد المعزيين على عزاء نجل إسماعيل الليثي



جانب من العزاء في إمبابة



جانب من العزاء



حالة حزن شديد يعيشها إسماعيل الليثي حزنا على نجله (1)



حالة حزن شديد يعيشها إسماعيل الليثي حزنا على نجله (2)



حالة حزن شديد يعيشها إسماعيل الليثي حزنا على نجله (3)



عزاء رضان نجل المطرب الشعبي إسماعيل الليثي (1)



عزاء رضان نجل المطرب الشعبي إسماعيل الليثي (2)



عزاء رضان نجل المطرب الشعبي إسماعيل الليثي (3)



عزاء رضان نجل المطرب الشعبي إسماعيل الليثي (4)