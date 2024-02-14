كارول سماحة تفاجئ الجمهور بهذه الخطوة .. وتفيض رومانسية ومشاعر

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الفنانة اللبنانية كارول سماحة على الجمهور بمناسبة عيد الحب بأغنية بعنوان "أحضني" تفيض فيها رومانسية ومشاعر.

ونشرت كارول على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو وهي تغني الأغنية، وعايدت متابعيها وأهدتهم العمل.

وإنها ليست أغنية جديدة لكارول بل كانت قد طرحتها منذ 10 سنوات وهي كلمات محمد جمعة، ألحان محمد رحيم وتوزيع ميشال فاضل. وتقول كلمات الأغنية : إنت جيتني معقول معقول يا حبيبي بعد غيبه معقول شيفاك يا حبيبي جيت بجد علشان وحشاك يا حبيبي كنت عارف ان انا في البعد تعبانه يوم ما سيبنا بعضنا وانا هنا زعلانه ببكي ايوة سيبني دي دموع فرحانه طب اد بعدك قربني منك قرب كمان هات ايديك دوبني اكتر طمني اكتر حاسه بأمان ادام عينيك وأحضني وارتاح يا حبيبي فـ حضني من كل العالم خدني .. انا حاسه كأني بطير ومشاعري وحشاني حقيقي مشاعري وايديك دي حرير على شعري وتخلي ايديا حرير

