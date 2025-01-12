خاص وبالفيديو - مريم عبد الرحمن : سيناريو " ثقوب " استفزني .. وجمعتني مع مشعل المطيري كيمياء جميلة

ميرنا وليد - بيروت - عرض في مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة الفيلم السعودي "ثقوب"، وهو بطولة الممثلين السعوديين مريم عبد الرحمن ومشعل المطيري.



وبحسب ما أوردت الصفحة الرسمية للمهرجان فإن قصة العمل:"راكان وزوجته ريم يبحثان عن شقة للإيجار، وذلك عوض العيش مع والدته المسنة. يبدو أنهما وجدا المكان المناسب، باستثناء الثقب في الجدار، الذي يبدو وكأن شخصًا ما قد ضربه بمطرقة. ومع ذلك، فإن راكان غير مهتم بشكل غريب، فهو بالكاد يتحدث مع زوجته. تدريجيًا، وبينما ننتقل من الحاضر إلى الماضي، نجمع معًا القصة التي تفسر سلسلة المكالمات غير المرغوب بها، واللقاءات العشوائية مع الشخصيات المشبوهة، والانفـ جارات العنـ يفة. وعندما يتعرض منزل والدته للسرقة، وتتعرض والدته للهجوم، يواجه الشخص الذي لم يكن يريد رؤيته على الإطلاق."

"ثقوب" تأليف فهد الاسطاء وعبد المحسن الضبعان الذي أخرج الفيلم أيضاً، وإنتاج أيمن النقيب وعبد الرحمن الطخيس.

خلال تواجد سفيرة الإعلام الهادف رئيسة تحرير موقع "الفن" الإعلامية هلا المر في المملكة العربية السعودية لتغطية فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي كان لها لقاءً مع مريم عبد الرحمن تشاهدون تفاصيله في الفيديو المرفق: