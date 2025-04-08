شكرا لقرائتكم خبر عن شقيق القيادي الحوثي "السهيلي" الذي استهدفته غارة امريكية يخرج عن صمته ويدلي بهذا التصريح الخطير "شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استهدفت غارات جوية أمريكية مساء الأحد منزل القيادي الحوثي صالح السهيلي في منطقة شعب الحافة بمديرية شعوب، ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص، بينهم امرأتان، وإصابة 25 آخرين، معظمهم في حالة حرجة، وفقًا لما نقلته قناة المسيرة التابعة للحوثيين. ورغم أن الهجوم استهدف أحد قيادات الحوثيين، عاد شقيق السهيلي، بعد عجزه عن الرد أو اتخاذ أي موقف فعلي، ليستعطف الرأي العام عبر تصريحات حاول من خلالها استغلال الحادثة لإثارة التعاطف، متجاهلًا دور جماعته في إشعال الحرب واستفزاز القوى الدولية بهجماتهم المستمرة على السفن في البحر الأحمر. وتأتي هذه الغارات في إطار استمرار الضربات الأمريكية على مواقع الحوثيين، ردًا على هجماتهم التي تهدد الملاحة الدولية، وسط تصعيد متزايد يعكس تضييق الخناق على الجماعة التي تواصل استخدام المدنيين كدروع بشرية لتحقيق مكاسب إعلامية.

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