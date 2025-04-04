شكرا لقرائتكم خبر عن تحذيرات من ضربة عسكرية وشيكة في هذا التوقيت والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كتب الكاتب خالد سلمان أن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين أعلنوا الاستعداد لتوجيه ضربة عسكرية ضد إيران خلال الأسابيع المقبلة، بالتزامن مع تكثيف الغارات الأمريكية على الحوثيين في اليمن، وتوسيع بنك الأهداف ليشمل كل مناطق سيطرتهم، باستخدام طائرات درونز متطورة لتعقب قياداتهم.

وأشار إلى أن تدمير قدرات الحوثيين يسبق الهجوم على المنشآت النووية الإيرانية، بهدف تحييد وكلاء طهران.

ورأى أن رهان الحوثيين على ارتفاع تكلفة التصدي لصواريخهم الرخيصة لن ينجح، لأن التمويل يأتي من أوروبا ودول الخليج المهتمة بأمن باب المندب واقتصادها.

وأكد أن قرار إخراج الحوثيين من المعادلة السياسية والعسكرية نهائي، كخطوة لكسر تمدد إيران لصالح إسرائيل وقوى أخرى.

وأوضح أن تفكيك ترسانتهم يمهد لاجتياح بري محلي دون ميليشيات أجنبية، مع توحيد الكيانات المناهضة للحوثي. لكنه حذر من أن غياب رؤية واضحة لما بعد الحوثي قد يؤدي إلى فوضى أو صراع داخلي، وهو ما يشكل خطًا أحمر إقليميًا ودوليًا.

