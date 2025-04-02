شكرا لقرائتكم خبر عن الزعاق يكشف عن موعد عيد الفطر للعام القادم .. فيديو والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف خبير الطقس الدكتور خالد الزعاق عن تاريخ عيد الفطر المبارك للعام القادم 1447 هـ.

وأوضح الزعاق في مقطع فيديو ظهر من خلاله أن عيد الفطر العام القادم سيصادف يوم الجمعة، لافتًا أنه سيكون بتاريخ 20 مارس 1447هـ.

وبسؤال عن الأجواء في الوقت الذي توقعه لعيد الفطر في العام القادم، أشار إلى أنها ستكون صيفية نهارًا وبارده ليلاً.



وكان الزعاق، قد توقع أن الحسابات الفلكية ترجح أن يكون السبت 29 مارس هو آخر أيام شهر رمضان المبارك، ليكون يوم الأحد 30 مارس 2025 هو أول أيام العيد وغرة شوال 1446 هـ، وقد صح توقعه.