شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس مجلس النواب بالعاصمة صنعاء يعزي في إستشهاد هذا القائد العسكري إثر غارات لطيران العدوان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بعث نائب رئيس مجلس النواب،"التابع للحوثيين في العاصمة صنعاء " عبدالسلام هشول، برقية عزاء في استشهاد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" وعضو المجلس التشريعي، الدكتور صلاح البردويل، الذي ارتقى جراء غارة شنها الاحتلال الإسرائيلي استهدفت خيمته في خان يونس بقطاع غزة.

وأشاد هشول بمناقب البردويل، واصفًا إياه بأنه كان عَلَمًا من أعلام العمل البرلماني والسياسي والإعلامي الفلسطيني، ورمزًا للثبات والتضحية في سبيل الانتصار للقضية الفلسطينية.

كما أعرب عن خالص العزاء والمواساة للمكتب السياسي لحركة حماس، ولأسرة الشهيد، ولأبناء الشعب الفلسطيني، في استشهاد البردويل وعدد من أفراد عائلته.

واعتبر هشول هذه الجريمة انتهاكًا سافرًا لكل القوانين الدولية والإنسانية، مؤكدًا أن الاحتلال الإسرائيلي لن يتمكن من كسر عزيمة الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة، وأن هذا الكيان المؤقت حتمًا إلى زوال.