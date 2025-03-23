شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: الكشف عن أسماء القيادات الحوثية التي قُتلت في الغارات الأمريكية على معسكر الحوثيين في مأرب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر محلية أن غارات جوية أمريكية استهدفت مواقع لمليشيا الحوثي في مديرية مجزر بمحافظة مارب شمال شرق اليمن، مما أسفر عن قتل عدد من العناصر الحوثية، بينهم 3 قيادات بارزة. ووفق المصادر فإن القيادات الحوثية التي قتلت في الغارات الأمريكية هم صقر صالح الدهشاء الشريف، يحيى علي عبدالله النمس، حسن خالد سعود عبود بن ضيف الله. تأتي هذه الغارات الأمريكية في سياق الجهود الأميركية لمكافحة مليشيا الحوثي في اليمن، حيث استهدفت الغارات مواقع للحوثيين في مديرية مجزر بمارب، بالإضافة إلى غارات أخرى على مطار الحديدة وميناء الصليف.

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