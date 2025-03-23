شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يغلق الباب أمام فان دايك ودي بروين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فض نادي ريال مدريد التوقيع مع فيرجيل فان دايك وكيفين دي بروين، نجمي ليفربول ومانشستر سيتي على الترتيب خلال الميركاتو الصيفي المقبل. ويبحث ريال مدريد عن التوقيع مع مدافع جديد، بسبب كثرة الإصابات في الخط الخلفي خلال آخر موسمين. ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، عرض فان دايك ودي بروين نفسهما على ريال مدريد كصفقات مجانية في الصيف المقبل، لكن النادي الملكي قال "لا" للتوقيع مع الثنائي. وتنتهي عقود فان دايك ودي بروين مع ليفربول ومانشستر سيتي في الصيف المقبل، ويحق لهما التوقيع مجانا الآن مع أي نادٍ. وخاض فان دايك 41 مباراة مع ليفربول هذا الموسم بمختلف البطولات، ونجح في إحراز 3 أهداف، فيما قدم تمريرة حاسمة واحدة. في المقابل، لعب دي بروين 30 مباراة مع مانشستر سيتي هذا الموسم بمختلف البطولات، ونجح في إحراز 4 أهداف، وقدم 7 تمريرات حاسمة. يذكر أن ريال مدريد يركز في السنوات الأخيرة على التوقيع مع اللاعبين الشباب. أ

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