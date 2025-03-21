شكرا لقرائتكم خبر عن حول معسكر للحوثيين في الخالص...بيان عراقي صادم ويكشف الحقيقة والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أصدرت قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم الخميس، بيانًا نفت فيه بشكل قاطع التقارير التي تحدثت عن استخدام ميليشيات الحوثي لمعسكر تدريب في منطقة الخالص شمال محافظة ديالى.
وأكدت القيادة، وفقًا لما نقله موقع السومرية نيوز، أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، داعية وسائل الإعلام إلى تحري الدقة في نقل المعلومات وعدم الانجرار وراء الأخبار غير الموثوقة.
يأتي هذا النفي وسط تصاعد التوتر في اليمن، حيث تستمر المواجهات بين ميليشيات الحوثي والقوات الأمريكية، التي كثفت ضرباتها الجوية خلال الأيام الأخيرة. وأعلنت الجماعة المسلحة عن سقوط عشرات القتلى والجرحى جراء القصف الأمريكي.
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