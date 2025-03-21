شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور السنافر في المكلا(صور) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بصورة مبهجة وجميلة قام عدد من الاطفال بصبغ اجسامهم باللون الازرق وارتداء زي السنافر في المكلا.

وتجول عدد من الاطفال بازياء السنافر باحياء المكلا وسط سعادة وترحيب من قبل المواطنين واطفالهم.

ولاول مرة ينجح اطفال بتقليد السنافر بمدينة المكلا.



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