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ظهور السنافر في المكلا(صور)

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ظهور السنافر في المكلا(صور)

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عدن - ياسمين التهامي - بصورة مبهجة وجميلة قام عدد من الاطفال بصبغ اجسامهم باللون الازرق وارتداء زي السنافر في المكلا.
وتجول عدد من الاطفال بازياء السنافر باحياء المكلا وسط سعادة وترحيب من قبل المواطنين واطفالهم.
ولاول مرة ينجح اطفال بتقليد السنافر بمدينة المكلا.
 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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