شكرا لقرائتكم خبر عن اعتقال سبعيني قدم مع حفيدته لقطع جواز في هذه المحافظة الخاضعة لسيطرة الشرعية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعتقلت سلطات تعز رجل سبعيني قدم لقطع جواز سفر لحفيدته التي تستعد لاداء العمرة .. وافادت المصادر ان المواطن/ علي مهيوب صالح ابوعروق 75عاما ،مايزال محتجزا لدى شرطة تعز لليوم الثالث على التوالي مع سيارته (الشبح) دون مسوغ قانوني ،

وجرى اعتقال ابو عروق المنحدر من منطقة شعب يافع بمحافظة إب فور دخوله منفذ جولة قصرالشعب شرقي المدينة ،

مشيرة الى ان المواطن السبعيني ابو عروق كان قدم رفقة حفيدته ووالدها الى مدينة تعز لقطع جواز سفر ويعاني الضغط والسكر ،

وهو مااستدعى قدوم اقارب له ، للسعي للجهات الامنية لاطلاقه وسيارته لكن دون جدوى .

واستغرب مراقبون التصرفات تجاه رجل سبعيني مريض بالسكر والضغط ..

داعين لسرعة اطلاقه واعادة سيارته واحترام سنه .. من« جميل الصامت»

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