شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير دولي عاجل مما سيحدث قريبًا في اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حذرت منظمة أطباء بلا حدود، اليوم الأربعاء، من أن سوء التغذية يتفاقم في اليمن مع تجاوز الاحتياجات القدرة الحالية على العلاج.

ودعت المنظمة الخيرية الدولية في بيان إلى تقديم دعم عاجل في ظل استمرار زيادة حالات سوء التغذية في البلاد بشكل مثير للقلق.

يأتي ذلك في ظل تصعيد عسكري تشهده البلاد، بسبب الهجمات الأمريكية على الحوثيين، وتقليص المساعدات المقدمة من المنظمات الإنسانية، نتيجة الاعتقالات الحوثية لموظفبها.

