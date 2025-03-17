شكرا لقرائتكم خبر عن عُمان تحذر أمريكا من تصعيدها في اليمن على المنطقة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لنت سلطنة عمان ، موقفاً قوياً من الغارات الامريكية على اليمن . وقالت الخارجية العمانية في بيان إنها " تتابع بقلق بالغ التصعيد العسكري الأخير في الجمهورية اليمنية الشقيقة وما خلفه من تداعيات إنسانية وسقوط ضحايا مدنيين ". معربة عن " اسفها لاستمرار الأعمال العسكرية التي تفاقم معاناة الشعب اليمني وتزيد من حالة عدم الاستقرار في المنطقة ". وأكدت على " موقفها الثابت الداعي إلى اعتماد الحلول السلمية عبر الحوار والتفاوض ، محذرة من انعكاسات استمرار النهج العسكري على أمن المنطقة واستقرارها ". داعية إلى "معالجة جذور الأزمان من خلال حلول سياسية مستدامة ، بما يكفل تحقيق السلام والاستقرار والتنمية لشعوب المنطقة ". حاثة جميع الاطراف الفاعلة على " تحمل مسؤولياتها في التهدئة وتجنب مزيد من التصعيد ".

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