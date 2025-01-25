شكرا لقرائتكم خبر عن في خطوة مفاجئة ...الاعلان عن صرف رواتب شهر فبراير يوم الخميس القادم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعتزم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تقديم موعد صرف المعاشات التقاعدية لشهر فبراير إلى يوم الخميس المقبل، الموافق 30 يناير.

وذلك لمصادفة الأول من الشهر الميلادي الموعد المعتاد للصرف يوم السبت، الذي يعد إجازة رسمية.

ويأتي تقديم الموعد وفقًا للأنظمة المعمول بها، التي تنص على صرف المعاشات التقاعدية في آخر يوم عمل يسبق الإجازات الرسمية.

وكانت التأمينات الاجتماعية قد أكدت قبل أشهر عدة أن صرف المعاشات التقاعدية يكون في الأول من الشهر الميلادي.

وأبانت أنه إذا صادف يوم 1 من الشهر الميلادي يوم السبت أو الجمعة فسيتم تقديم الصرف إلى يوم الخميس الذي يسبقهما.