شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يقدم لسلطنة عمان "رؤية الحكومة اليمنية" للحل السياسي"مشاركة الحوثيين بالسلطة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني، الدكتور شائع محسن الزنداني، في حديث خاص مع صحيفة عمانية، اليوم، إن الطريق الوحيد لإنهاء الأزمة اليمنية وتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد هو الوصول إلى حل سياسي شامل، وقيام"يمن جديد" مزدهر.

وأشار وزير الخارجية لصحيفة "عمان اليوم" إلى أن يديه ممدودة للسلام، وأن الحكومة اليمنية لا تمانع من مشاركة أي طرف في السلطة، بما في ذلك الحوثيون كمكون سياسي.

وفيما يتعلق بالتطورات الأخيرة في المنطقة، أشار الوزير إلى أن الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة أدت إلى تجميد جهود السلام في اليمن، حيث توقفت المواجهات العسكرية على الأرض، لكن لا يوجد تقدم ملموس على المستوى السياسي حتى الآن.

كما أشاد بدور سلطنة عمان في جهود الوساطة والتقريب بين الأطراف اليمنية المختلفة، مؤكداً أهمية هذه الجهود في تحقيق السلام والاستقرار في اليمن، والتخفيف من معاناة الشعب اليمني.

وأوضح أن زيارته الأخيرة إلى مسقط شهدت مباحثات مع المسؤولين العمانيين حول الوضع السياسي في اليمن، وقدم خلالها رؤية الحكومة اليمنية بشأن التطورات الحالية.

وتحدث وزير الخارجية عن التحديات الداخلية التي تواجه اليمن، مشيراً إلى أن هناك نقصًا في الدعم الدولي بما يتناسب مع حجم الأزمة التي يعاني منها اليمن، وأضاف أن الحكومة اليمنية تعمل جاهدة لمواجهة هذه التحديات وتحقيق الاستقرار.