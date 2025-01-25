شكرا لقرائتكم خبر عن اعتراف امريكي بعدم جدوى الــ"تصنيف والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعتبر ديفيد شينكر، مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى في إدارة ترامب الأولى، أن تصنيف واشنطن لـ”جماعة أنصار الله” في قوائم الإرهاب، لن يثنيهم عن مواقفهم. وقال شينكر في تصريحات، إنه “من غير المتوقع أن يؤثر قرار ترامب بإعادة تصنيف “الحوثيين” على سلوكهم أو تصرفاتهم”. وكان ترامب قد صنف أنصار الله في قوائم الإرهاب، رداً على موقفهم الداعم والمساند للشعب الفلسطيني ومقاومته في قطاع غزة.

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