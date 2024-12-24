شكرا لقرائتكم خبر عن شركة "إكواتيك" الأمريكية تطور تقنية مبتكرة لالتقاط الكربون وإنتاج الهيدروجين الأخضر والان مع التفاصيل

أعلنت شركة "إكواتيك" الأمريكية، التي تأسست في لوس أنجلوس، عن إطلاق تقنية جديدة تهدف إلى معالجة التهديدات البيئية المرتبطة بالتغير المناخي. تسعى هذه التقنية المتطورة إلى التقاط ثاني أكسيد الكربون من الهواء وتخزينه بشكل دائم في المحيط، بالإضافة إلى إنتاج الهيدروجين الأخضر من مياه البحر.

تتضمن العملية استخدام جهاز التحليل الكهربائي الذي يعمل بالطاقة المتجددة، مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية، لتفكيك جزيئات الماء إلى هيدروجين وأوكسجين. ومن خلال هذه العملية، يتم أيضا سحب ثاني أكسيد الكربون من الهواء، مما يساهم في تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة.

على الرغم من الاهتمام الكبير الذي لاقته هذه التقنية، إلا أن هناك جدلاً علمياً حول فعاليتها وأمانها. ويرى بعض الخبراء أن هذه الابتكارات قد تكون خطوة مهمة نحو تحقيق التوازن البيئي، بينما يعبر آخرون عن القلق بشأن تأثيرها على النظام البيئي البحري.

من المتوقع أن تساهم هذه التقنية في تعزيز جهود مكافحة التغير المناخي، وتفتح آفاق جديدة للابتكار في مجال الطاقة المتجددة.