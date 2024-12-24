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عدن - ياسمين التهامي - شركة "إكواتيك" الأمريكية تطور تقنية مبتكرة لالتقاط الكربون وإنتاج الهيدروجين الأخضر
تسعى هذه التقنية المتطورة إلى التقاط ثاني أكسيد الكربون من الهواء وتخزينه بشكل دائم في المحيط، بالإضافة إلى إنتاج الهيدروجين الأخضر من مياه البحر.
ومن خلال هذه العملية، يتم أيضا سحب ثاني أكسيد الكربون من الهواء، مما يساهم في تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة.
ويرى بعض الخبراء أن هذه الابتكارات قد تكون خطوة مهمة نحو تحقيق التوازن البيئي، بينما يعبر آخرون عن القلق بشأن تأثيرها على النظام البيئي البحري.
من المتوقع أن تساهم هذه التقنية في تعزيز جهود مكافحة التغير المناخي، وتفتح آفاق جديدة للابتكار في مجال الطاقة المتجددة.
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