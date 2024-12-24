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شركة "إكواتيك" الأمريكية تطور تقنية مبتكرة لالتقاط الكربون وإنتاج الهيدروجين الأخضر

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عدن - ياسمين التهامي - شركة "إكواتيك" الأمريكية تطور تقنية مبتكرة لالتقاط الكربون وإنتاج الهيدروجين الأخضر

أعلنت شركة "إكواتيك" الأمريكية، التي تأسست في لوس أنجلوس، عن إطلاق تقنية جديدة تهدف إلى معالجة التهديدات البيئية المرتبطة بالتغير المناخي.

تسعى هذه التقنية المتطورة إلى التقاط ثاني أكسيد الكربون من الهواء وتخزينه بشكل دائم في المحيط، بالإضافة إلى إنتاج الهيدروجين الأخضر من مياه البحر.

تتضمن العملية استخدام جهاز التحليل الكهربائي الذي يعمل بالطاقة المتجددة، مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية، لتفكيك جزيئات الماء إلى هيدروجين وأوكسجين.

ومن خلال هذه العملية، يتم أيضا سحب ثاني أكسيد الكربون من الهواء، مما يساهم في تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة.

على الرغم من الاهتمام الكبير الذي لاقته هذه التقنية، إلا أن هناك جدلاً علمياً حول فعاليتها وأمانها.

ويرى بعض الخبراء أن هذه الابتكارات قد تكون خطوة مهمة نحو تحقيق التوازن البيئي، بينما يعبر آخرون عن القلق بشأن تأثيرها على النظام البيئي البحري.

من المتوقع أن تساهم هذه التقنية في تعزيز جهود مكافحة التغير المناخي، وتفتح آفاق جديدة للابتكار في مجال الطاقة المتجددة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ناس تايم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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