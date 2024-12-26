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الصين تطور نظام ليزر مصغر للطائرات المسيرة لتعزيز قدراتها العسكرية

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عدن - ياسمين التهامي - الصين تطور نظام ليزر مصغر للطائرات المسيرة لتعزيز قدراتها العسكرية

نجحت الصين في تحقيق تقدم تكنولوجي بارز بتطوير طائرات مسيّرة تستخدم أشعة الليزر كأسلحة فتاكة، مما يمثل تحولًا من الخيال العلمي إلى واقع ملموس.

هذا الإنجاز يفتح آفاقًا جديدة في سباق التسلح العالمي ويشير إلى قدرة الصين على الابتكار في مجالات الدفاع.

وحسب التقارير، فقد ابتكرت الصين نظام ليزر مصغر يمكن تثبيته على طائرات مسيرة صغيرة الحجم، على عكس الأنظمة السابقة التي كانت تتطلب منصات ضخمة ومصادر طاقة عالية.

ويتميز النظام الجديد بالمرونة وسهولة الاستخدام، مما ساهم في انتشاره السريع والواسع.

كما أن استخدام أشعة الليزر في المجال العسكري ليس بالأمر الجديد، لكن هذا النظام يوفر للطائرات المسيرة قدرة عالية على استهداف الأهداف بدقة متناهية.

وبالإضافة إلى ذلك، يمتد تأثير أشعة الليزر إلى إذابة المعادن، مما يجعلها فعّالة ضد المركبات المدرعة والطائرات الأخرى، وحتى ضد أنظمة الدفاع الجوي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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