الصين تطور نظام ليزر مصغر للطائرات المسيرة لتعزيز قدراتها العسكرية

هذا الإنجاز يفتح آفاقًا جديدة في سباق التسلح العالمي ويشير إلى قدرة الصين على الابتكار في مجالات الدفاع.

نجحت الصين في تحقيق تقدم تكنولوجي بارز بتطوير طائرات مسيّرة تستخدم أشعة الليزر كأسلحة فتاكة، مما يمثل تحولًا من الخيال العلمي إلى واقع ملموس.

وحسب التقارير، فقد ابتكرت الصين نظام ليزر مصغر يمكن تثبيته على طائرات مسيرة صغيرة الحجم، على عكس الأنظمة السابقة التي كانت تتطلب منصات ضخمة ومصادر طاقة عالية.

كما أن استخدام أشعة الليزر في المجال العسكري ليس بالأمر الجديد، لكن هذا النظام يوفر للطائرات المسيرة قدرة عالية على استهداف الأهداف بدقة متناهية.

وبالإضافة إلى ذلك، يمتد تأثير أشعة الليزر إلى إذابة المعادن، مما يجعلها فعّالة ضد المركبات المدرعة والطائرات الأخرى، وحتى ضد أنظمة الدفاع الجوي.