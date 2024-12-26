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عدن - ياسمين التهامي - الصين تطور نظام ليزر مصغر للطائرات المسيرة لتعزيز قدراتها العسكرية
هذا الإنجاز يفتح آفاقًا جديدة في سباق التسلح العالمي ويشير إلى قدرة الصين على الابتكار في مجالات الدفاع.
ويتميز النظام الجديد بالمرونة وسهولة الاستخدام، مما ساهم في انتشاره السريع والواسع.
وبالإضافة إلى ذلك، يمتد تأثير أشعة الليزر إلى إذابة المعادن، مما يجعلها فعّالة ضد المركبات المدرعة والطائرات الأخرى، وحتى ضد أنظمة الدفاع الجوي.
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