شكرا لقرائتكم خبر عن عضو مجلس القيادة طارق صالح يحث على تحسين الخدمات الطبية للمواطنين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �ليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الايراني. بدوره، ثمّن وزير الصحة، اهتمام ومتابعة عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح، بالقطاع الصحي، وما حققه من إنجازات استراتيجية بهذا الصدد في مناطق الساحل الغربي، من خلال إنشاء مستشفيات ومراكز صحية تقدم كافة الخدمات للمواطنين مجانًا بدعم سخي من دولة الإمارات العربية المتحدة.



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