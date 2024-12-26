شكرا لقرائتكم خبر عن تواجد خلال القصف.. مدير "الصحة العالمية" يؤكد سلامته بعد استهداف مطار صنعاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبرييسوس الذي كان متواجدا في اليمن خلال القصف الإسرائيلي اليوم، أنه "في أمان"، لكنه أشار إلى أضرار لحقت بالبنية التحتية.

وجاء في بيان لتيدروس على منصة إكس: "أصيب أحد أفراد طاقم طائرتنا، وأفيد بمقتل شخصين على الأقل في المطار".

وأضاف أن أعضاء آخرين في طاقم الأمم المتحدة هم أيضا في أمان، لكن موعد المغادرة قد أرجئ بانتظار إجراء الإصلاحات.

