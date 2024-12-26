اخبار العالم

تواجد خلال القصف.. مدير "الصحة العالمية" يؤكد سلامته بعد استهداف مطار صنعاء

0 نشر
أ ف ب- جنيف 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تواجد خلال القصف.. مدير "الصحة العالمية" يؤكد سلامته بعد استهداف مطار صنعاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبرييسوس الذي كان متواجدا في اليمن خلال القصف الإسرائيلي اليوم، أنه "في أمان"، لكنه أشار إلى أضرار لحقت بالبنية التحتية.
وجاء في بيان لتيدروس على منصة إكس: "أصيب أحد أفراد طاقم طائرتنا، وأفيد بمقتل شخصين على الأقل في المطار".
وأضاف أن أعضاء آخرين في طاقم الأمم المتحدة هم أيضا في أمان، لكن موعد المغادرة قد أرجئ بانتظار إجراء الإصلاحات.
الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا