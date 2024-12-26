شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 6 فلسطينيين في إطلاق نار وقصف على غزة والنصيرات والان نبدء بالتفاصيل

قصف إسرائيلي

الدمام - شريف احمد - استشهد ستة فلسطينيين بينهم صياد، وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في إطلاق نار وقصف إسرائيلي مساء اليوم، استهدف مدينة غزة ومخيم النصيرات وسط القطاع.ليرتفع بذلك عدد الشهداء في القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ فجر اليوم إلى 34 شهيدًا وعشرات المصابين بينهم أطفال ونساء.وأفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد خمسة فلسطينيين وإصابة عدد آخر، في غارة إسرائيلية استهدفت منزلًا في حي الدرج بمدينة غزة.كما استشهد صياد فلسطيني في أثناء عمله، جراء إطلاق نار من قوات الاحتلال على شاطئ البحر، غرب مخيم النصيرات وسط القطاع.