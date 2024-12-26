اخبار الخليج

استشهاد 6 فلسطينيين في إطلاق نار وقصف على غزة والنصيرات

0 نشر
واس- غزة 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 6 فلسطينيين في إطلاق نار وقصف على غزة والنصيرات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد ستة فلسطينيين بينهم صياد، وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في إطلاق نار وقصف إسرائيلي مساء اليوم، استهدف مدينة غزة ومخيم النصيرات وسط القطاع.
ليرتفع بذلك عدد الشهداء في القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ فجر اليوم إلى 34 شهيدًا وعشرات المصابين بينهم أطفال ونساء.

قصف إسرائيلي

وأفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد خمسة فلسطينيين وإصابة عدد آخر، في غارة إسرائيلية استهدفت منزلًا في حي الدرج بمدينة غزة.
كما استشهد صياد فلسطيني في أثناء عمله، جراء إطلاق نار من قوات الاحتلال على شاطئ البحر، غرب مخيم النصيرات وسط القطاع.
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا