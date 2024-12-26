شكرا لقرائتكم خبر عن عدن.. تعيين خمسة قضاة في المحكمة العليا (الأسماء) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، الأربعاء، قراراً رئاسياً رقم (٣٢٧) لسنة ٢٠٢٤م، قضى بتعيين خمسة قضاة في المحكمة العليا في عدن، وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء سبأ التابعة للحكومة اليمنية ورصده موقع “يمن إيكو”.

وحسب الوكالة، فإن القضاة الذين شملهم القرار الرئاسي هم:

ـ القاضي محمد فرج سالم سبتي.

ـ القاضي أحمد سعيد خميس بن عروة.

ـ القاضي فضل عبدالله علي مقبل.

ـ القاضي جلال عبيد محمد المرفدي.

ـ القاضي محمد قايد سالم محمد حميدان.

وقضت المادة الثانية من القرار العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.

وكان مجلس القضاء الأعلى التابع للمجلس الرئاسي، قد أصدر في الـ15 من ديسمبر الجاري قراراً قضى بإجراء حركة تنقلات وتعيينات في مكتب النائب العام والتفتيش القضائي والمحاكم والنيابات العامة، في محافظات: عدن وحضرموت وسقطرى، وشمل قرار المجلس نحو 27 قاضياً نشرت أسماءهم وكالة الأنباء سبأ التابعة للحكومة اليمنية.

وحسب الوكالة، فإن المجلس أصدر في اجتماعه الدوري عدداً من القرارات قضت بترشيح كل من: ⁠القاضي محمد فرج سالم سبتي، ⁠القاضي أحمد سعيد خميس بن عروة، القاضي فضل عبدالله علي مقبل، لعضوية المحكمة العليا للجمهورية، والرفع بهم إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي لإصدار القرار.