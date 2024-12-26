تكنولوجيا: ابل تعمل على تطوير هاتف أيفون بدون حواف لإطلاقه في 2026

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة ابل لإجراء تغيير جديد في تصميم هواتف الأيفون، حيث تؤكد أحدث التفاصيل على أن الشركة بدأت في العمل على تطوير هاتف أيفون بدون حواف، على أن تقدم هذا الإصدار للأسواق في 2026.

تتجه شركة ابل لتنفيذ تغييرات بارزة في تصميم الأجيال القادمة من هواتف iPhone، حيث تبدأ العام المقبل في جلب أنحف هواتف الأيفون للأسواق، والذي ينطلق بعنوان iPhone 17 Air.

وتشير أحدث التقارير إلى أن ابل بدأت التعاون مع Samsung Display وLG Display لتطوير أول هاتف أيفون بدون حواف في محيط الشاشة، ولقد خططت ابل في البداية لإطلاق هذا الإصدار بين عامي 2025 و2026، بينما أكد التقرير الجديد على أن هذا الإصدار لن يتوفر قبل عام 2026.

ويوضح التقرير أن سبب تأجيل خطط ابل لإطلاق هاتف أيفون بدون حواف في محيط الشاشة يعود إلى عدم توفر تقنية تطوير هذه الفئة من الشاشات حتى الآن.

من جانب أخر تسعى ابل للإستمرار في دعم هواتف الأيفون بالشاشات المميزة بتصميم مسطح مع إنحناء بسيط في الجانبين، بينما تشير التسريبات إلى أن ابل تسعى لتطوير شاشة هواتف الأيفون لتحاكي تصميم الشاشة في ساعات ابل الذكية.

يذكر أن ابل ترغب في تنفيذ التصميم المميز بدون حواف دون أن يتم تشويه زوايا الشاشة، ومع صعوبة تنفيذ هذا التصميم لن تبدأ ابل في الإنتاج الضخم في وقت قريب.

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