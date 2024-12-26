تكنولوجيا: شاومي تقدم هاتف Redmi Turbo 4 Pro العام المقبل بسعة ضخمة للبطارية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التسريبات على خطط شاومي لإطلاق هاتف Redmi Turbo 4 Pro في عام 2025 المقبل بسعة ضخمة للبطارية.

تستعد شاومي لإطلاق هاتف Redmi Turbo 4 في شهر يناير المقبل، ولقد شغل هذا الإصدار بالفعل عدد من التسريبات في الفترة الأخيرة، والتي أكدت دعم الهاتف برقاقة Dimensity 8400 الجديدة من MediaTek.

بينما تتجه أحدث التسريبات للكشف عن إصدار Pro الذي ينطلق بشكل رسمي في وقت لاحق من العام المقبل، كما أشارت التسريبات إلى أن هاتف Turbo 4 Pro يأتي بقدرة بطارية 7500 mAh، ويدعم الهاتف تقنية الشحن السريع بقدرة 90W.

من جانب أخر تدعم شاومي الهاتف برقاقة تقدم أعلى آداء، كما يتميز بشاشة مسطحة، وسُمك ووزن معقول ويتوافق مع السعة الضخمة للبطارية.

أيضاً لن يأتي Redmi Turbo 4 Pro بكاميرة telephoto مخصصة، إلا أن الهاتف يأتي بكاميرة رئيسية جيدة، كما تشير التوقعات إلى أن الهاتف ينطلق بشكل رسمي في النصف الأول من العام المقبل.

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