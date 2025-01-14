شكرا لقرائتكم خبر عن الباحة.. 850 كادرًا و250 معدة جاهزة للتعامل مع الحالات المطرية والان نبدء بالتفاصيل

تحذيرات للسلامة

الدمام - شريف احمد - واصلت أمانة منطقة الباحة جهودها، للتعامل مع الحالة المطرية التي تشهدها المنطقة، واتخذت جميع التدابير والتجهيزات اللازمة في ظل استمرار الأجواء الملبدة بالسحب الركامية.وأوضح نائب أمين المنطقة م. محمد الزهراني أن أكثر من 850 كادرًا بشريًا و250 معدة جاهزة للتعامل مع الحالات المطرية، وجرى سحب تجمعات المياه ورفع المخلفات الناجمة عن الحالة المطرية عبر فرق العمل الموزعة على نطاق بلديات الباحة الفرعية.يأتي ذلك ضمن الخطة المعتمدة لموسم الأمطار للتعامل مع جميع الحالات.حذرت أمانة الباحة من الاقتراب من مصادر الكهرباء كأعمدة الإنارة وكبائن الكهربائية، ومن الإمساك بالأجسام الموصلة للكهرباء، وتجنُّب مواقع تجمعات مياه الأمطار وقنوات الأودية والسيول.وأيضًا إفساح المجال للمعدات وأعمال سحب مياه الأمطار، وتوصي قائدي المركبات القيادة بحذر وتمهل، واختيار الطرق البديلة المستخدمة.