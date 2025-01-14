شكرا لقرائتكم خبر عن "شاهد"هذا مافعلة مقيم يمني في جنوب المملكة بشأن الملك سلمان وولي عهده وقناة العربية تجري لقاء تلفزيوني والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تمكن الفنان اليمني إبراهيم العكيس، من تحويل صخور جبلية في محافظة المخواة جنوب المملكة إلى رسومات تشكيلية رائعة لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد.

وقال العكيس خلال لقائه عبر قناة «العربية السعودية»، أنه ولد في مكة المكرمة وتخرج من كلية الفنون الجميلة في جامعة الحديدة باليمن، ويعيش حاليًا في الباحة لما يقرب من عقد من الزمان، حيث شارك في العديد من الأنشطة الفنية والمسابقات التي تُقام على أرض المملكة الحاضنة للفن والفنانين.



وأضاف أنه شرف مؤخرًا بالعمل في حديقة رواسي تهامة بالمخواة، حيث تم إنجاز ثلاثة جداريات تجسد كل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن -حفظهما الله-، بالإضافة إلى جدارية لأمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز .

واختتم الفنان اليمني حديثه: “رسمت هذه الجداريات بحب وحاولت أن أعبر فيها عن مدى حبنا وامتنانا لهذا البلد المعطاء، فهي رسالة تجسد مدى العلاقة الأخوية بين الشعبين الشقيقين السعودي واليمني” .