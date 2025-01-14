شكرا لقرائتكم خبر عن "لن تصدق السبب"...سيدة تحتفظ بجثة زوجها لمدة شهر في الملح والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهدت مدينة 15 مايو المصرية واقعة مأساوية، حيث احتفظت سيدة تحمل إحدى الجنسيات العربية بحثة زوجها داخل الشقة لمدة 30 يوم.

وكانت مديرية أمن القاهرة تلقت بلاغًا يفيد بانبعاث رائحة كريهة من شقة يقطن بها شخص مسن منذ شهور وبرفقته زوجته، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة لكشف ملابساتها.



وعثرت السلطات المصرية على جثة شخص ملفوف في قماش ومغطى بالملح بكامل الجسد، متواجد داخل إحدى غرف الشقة السكنية، وتم التحفظ على زوجته ونقل الجثمان إلي المشرحة تحت تصرف النيابة العامة .

ووفقًا للتحريات فإن السيدة تحمل جنسية عربية وأنها متزوجة من المجني عليه البالغ من العمر 62 عامًا منذ شهور، وكانت تقطن برفقته، حتى توفى قبل شهر وقامت بالاحتفاظ بجثمانه بالملح، خوفًا من المساءلة القانونية كونها تعيش دخلت البلاد بطريقة غير قانونية وتعيش بدون إقامة.

وتم تحرير المحضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة في القاهرة لمباشرة التحقيقات.