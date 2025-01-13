علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: Asus تعلن عن موعد إطلاق هاتف Zenfone 12 Ultra

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Sultan Alqahtani 0 تبليغ

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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Asus عن موعد إطلاق هاتفها الرائد القادم Zenfone 12 Ultra. وبناء على تغيردة على حساب الشركة الرسمي على منصة X فمن المقرر إطلاق الجهاز في 6 فبراير الساعة 2:30 مساءً بتوقيت تايوان، مع التركيز في الصورة التشويقية على تسجيل الفيديو بدقة 4K مع تثبيت التركيز.

وبناءً على الشائعات، سيحتوي Zenfone 12 Ultra على مواصفات مشابهة لهاتف ROG Phone 9 Pro، مع معالج Snapdragon 8 Elite، وشاشة LTPO AMOLED مقاس 6.78 بوصة (FHD+ 185Hz)، وذاكرة عشوائيةتصل إلى 16 جيجابايت.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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