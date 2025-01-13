تكنولوجيا: Gurman: آبل ستطلق iPhone 17 Air وأجهزة iPad و iPad Air جدد هذا العام

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تخطط Apple لإطلاق العديد من المنتجات البارزة في عام 2025، وحسب ماجاء في نشرة Power On الأخيرة للموثوق مارك غورمان، فأنه يتوقع أن تبدأ Apple بإطلاق طرازات MacBook Air 13 بوصة و 15 بوصة الجديدة (J713 و J715). حيث يُقال إن كلا الطرازين قيد الإنتاج وسيحتويان على شريحة Apple M4.

ويليه iPhone SE في ربيع 2025 بسعر يبدأ من 429 دولارًا. سيكون هذا أرخص iPhone يأتي مع Apple Intelligence مع هيكل مشابه لهاتف iPhone 14، وشريحة Apple A18، وشرائح مودم Apple الداخلية.

كما يعتقد Gurman أن Apple ستطلق طرازين جديدين من iPad الأساسي (J481 و J482) مزودين بشريحة Apple A17 Pro وذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجابايت مثل أحدث طرازات iPad mini. وستسمح هذه المواصفات المعززة للجهاز القادم بتشغيل Apple Intelligence.

وستنضم إلى هذه الأجهزة طرازات iPad Air الجديدة (J607 و J608 و J637 و J638) والتي يُشاع أنها ستحتوي على أحدث شريحة Apple M4 والتصميم الأساسي نفسه مثل أجهزة iPad Air مقاس 11 بوصة و 13 بوصة التي تم إطلاقها العام الماضي.

وكالمعتاد في الخريف سيكون إطلاق سلسلة iPhone 17 الجديدة وهواتف iPhone 17 و 17 Pro و 17 Pro Max و iPhone 17 Air. والتي تؤكد كل الشائعات على أنه سيبلغ سمكه 5.5 مللي أي أنحف بمقدار 2 مللي من iPhone 16 و 16 Plus الحاليين. وسيحتوي على “شريحة A19 أساسية” وكاميرا واحدة في الخلف.