شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن: سأترك لترامب أمريكا أقوى مما كانت عليه قبل 4 أعوام والان نبدء بالتفاصيل

إنجازات بايدن

الدمام - شريف احمد - قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن إدارته للسياسة الخارجية الأمريكية جعلت الولايات المتحدة أكثر أمانًا، وأكثر أمانًا اقتصاديًا، وإن الرئيس المنتخب دونالد ترامب سيرث أمة يُنظر إليها على أنها أقوى، ويُعتمد عليها بشكل أكبر مما كانت عليه قبل 4 أعوام.وأشاد بايدن يوم الاثنين، بعمل إدارته على توسيع حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وحشد الحلفاء لتزويد أوكرانيا بمساعدات عسكرية لمحاربة روسيا، وتعزيز تصنيع الرقائق الأمريكية للتنافس بشكل أفضل مع الصين.جاء ذلك خلال خطاب واسع النطاق تناول خلاله إرثه في السياسة الخارجية قبل أسبوع من مغادرته البيت الأبيض ليحل ترامب محله.ركز بايدن في خطابه على رأيه بشأن إنجازاته، على الأقل في المدى القريب، من خلال الواقع المضاد الفوضوي المتمثل الذي شهد تحول الناخبين الأمريكيين مرة أخرى إلى ترامب ونظرته الحمائية للعالم.وسيترك بايدن منصبه في لحظة مضطربة بالنسبة للعالم، إذ تستمر سلسلة من الصراعات.وقال بايدن في كلمة في وزارة الخارجية: "بفضل إدارتنا، تفوز الولايات المتحدة في المنافسة العالمية مقارنة بالوضع قبل 4 أعوام، أمريكا أقوى، تحالفاتنا أقوى، خصومنا ومنافسونا أضعف، لم نذهب إلى الحرب لتحقيق هذه الأمور".