ماكرون يعتبر أن تعيين نواف سلام رئيسا لوزراء لبنان يشكل املا بالتغيير

رحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بقرار الرئيس جوزاف عون تعيين نواف سلام، رئيس محكمة العدل الدولية، رئيسا للوزراء.

واوضح ماكرون في تصريح له، أن "الأمل بالتغيير يكبر"، متمنيا لسلام "التوفيق في تشكيل حكومة لخدمة الشعب اللبناني بكافة أطيافه".

واعتبر قصر الإليزيه "نحن أمام تعيين شخصية معروفة بنزاهتها ومؤهلاتها، شخص سبق وأعرب عن نيته القيام بإصلاحات ينتظرها اللبنانيون والأسرة الدولية للسماح للبنان بالعودة إلى طريق استعادة سيادته والإصلاحات الضرورية لنهوض البلاد الاقتصادي".

وأضافت الرئاسة الفرنسية أن ماكرون "قدم دعمه لتشكيل حكومة تكون في آن قوية وجامعة تعكس تنوع الشعب اللبناني". ورأت أن الثنائي الجديد المؤلف من رئيس البلاد جوزاف عون ونواف سلام "يفتح آفاقا واعدة للغاية للحصول على دعم الأسرة الدولية" لتجاوز الأزمة الاقتصادية والمالية العميقة التي تمر بها البلاد منذ سنوات عدة.

وشددت الرئاسة على أنه "ينبغي إعادة بناء الثقة ونحن أمام إطار سيسمح بطمأنة الأطراف المانحة الدولية وإجراء الإصلاحات المنتظرة". وأضافت "نحن متفائلون جدا حول انخراط شركائنا الدوليين مجددا إلى جانب لبنان".

ويتوقع أن يزور إيمانويل ماكرون لبنان قريبا جدا للتعبير عن دعمه للسلطة التنفيذية الجديدة من دون أي تفاصيل حول موعد الزيارة.