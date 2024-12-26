شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تغلق على تراجع والان نبدء بالتفاصيل

تراجع المؤشرات

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات البورصة المصرية على تراجع لدى إغلاق تعاملات اليوم في ختام تعاملات الأسبوع.وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 5 مليارات جنيه ليصل إلى مستوى 2.187 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 16.7 مليار جنيه، فيما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 2.5 مليار جنيه.وانخفض المؤشر الرئيس للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 29957.97 نقطة.وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 8201.12 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا, نحو 0.06% ليصل إلى مستوى 11269.09 نقطة.