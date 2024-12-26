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بـ180 مشروعًا مميزًا.. 200 طالب يتأهلون لعرض مشاريعهم في "إبداع"

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عبدالعزيز العمري - الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة التعليم بالشراكة مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، عن تأهل 200 طالب وطالبة للمشاركة في معرض إبداع للعلوم والهندسة "إبداع 2025"، المقرر إقامته في الرياض خلال الفترة من 2 إلى 6 فبراير المقبل.

وشارك الطلبة المتأهلون بـ180 مشروعًا مميزًا، اختيرت من بين أكثر من 290 ألف مشروع تم تقديمها في 22 مجالًا علميًا ضمن أولمبياد إبداع، وشملت المرحلة الرابعة إقامة معارض مركزية وورش تدريبية مكثفة لضمان تميز وجودة المشاريع.

200 طالب يتأهلون لعرض مشاريعهم في

بحث علمي وابتكار

وشهد الأولمبياد مشاركة أكثر من 23 ألف مشروع، تم تصفية 480 منها للمعارض المركزية التي أُقيمت في الرياض وجدة والمنطقة الشرقية والمدينة المنورة.
وتمت عملية الاختيار وفق معايير علمية دقيقة تشمل التنوع والابتكار في مجالات مثل الأمن السيبراني، البرمجة، علم البيانات، التصنيع الرقمي، والهندسة الطبية.

200 طالب يتأهلون لعرض مشاريعهم في

ويهدف معرض إبداع للعلوم والهندسة إلى تطوير قدرات الطلبة في مجالات البحث العلمي والابتكار، وتمكينهم من تمثيل المملكة في المحافل الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى تعزيز ثقافة البحث العلمي والإبداع بين الأجيال الشابة.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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