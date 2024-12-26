شكرا لقرائتكم خبر عن بـ180 مشروعًا مميزًا.. 200 طالب يتأهلون لعرض مشاريعهم في "إبداع" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة التعليم بالشراكة مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، عن تأهل 200 طالب وطالبة للمشاركة في معرض إبداع للعلوم والهندسة "إبداع 2025"، المقرر إقامته في الرياض خلال الفترة من 2 إلى 6 فبراير المقبل.



وشارك الطلبة المتأهلون بـ180 مشروعًا مميزًا، اختيرت من بين أكثر من 290 ألف مشروع تم تقديمها في 22 مجالًا علميًا ضمن أولمبياد إبداع، وشملت المرحلة الرابعة إقامة معارض مركزية وورش تدريبية مكثفة لضمان تميز وجودة المشاريع.



بحث علمي وابتكار

وشهد الأولمبياد مشاركة أكثر من 23 ألف مشروع، تم تصفية 480 منها للمعارض المركزية التي أُقيمت في الرياض وجدة والمنطقة الشرقية والمدينة المنورة.

وتمت عملية الاختيار وفق معايير علمية دقيقة تشمل التنوع والابتكار في مجالات مثل الأمن السيبراني، البرمجة، علم البيانات، التصنيع الرقمي، والهندسة الطبية.



ويهدف معرض إبداع للعلوم والهندسة إلى تطوير قدرات الطلبة في مجالات البحث العلمي والابتكار، وتمكينهم من تمثيل المملكة في المحافل الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى تعزيز ثقافة البحث العلمي والإبداع بين الأجيال الشابة.