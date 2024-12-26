شكرا لقرائتكم خبر عن تونس.. صيف 2024 يمثل رابع أشد حرارة تشهدها البلاد منذ 1950 والان نبدء بالتفاصيل

تداعيات الاحتباس الحراري

الدمام - شريف احمد - وضعت بيانات المعهد الوطني للرصد الجوي التي نشرت اليوم الخميس، صيف 2024 في تونس كرابع صيف أشد حرارة عرفته البلاد منذ عام 1950.وبلغ متوسط الحرارة في صيف هذا العام 29.5 درجة بفارق 1.5 درجة عن المتوسط العادي.وتونس من بين الدول الأكثر تأثرًا بتداعيات الاحتباس الحراري في البحر الأبيض المتوسط. وتسبب التغير المناخي في انحباس الأمطار لفترات طويلة متواترة، وأدى ذلك بالنتيجة إلى انحسار في الموارد المائية بشكل ملحوظ.وقدر المعهد الفجوة في عائدات المياه من الأمطار في صيف 2024 بأكثر من 50% مقارنة بالمعدل الاعتيادي للتساقطات خلال هذه الفترة.وكانت تونس شهدت أعلى درجات الحرارة في صيف 2022 عندما تخطى متوسط الحرارة المعدل الاعتيادي بـ2.2 درجة.