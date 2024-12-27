شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن: استشهاد وإصابة 20 من موظفى المطار بسبب العدوان الإسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت هيئة الطيران المدنى اليمنية إن الخسائر الأولية للعدوان الإسرائيلى شملت استشهاد وإصابة 20 من موظفى المطار، وأكدت الهيئة أن طائرات العدوان وجهت صواريخ إلى التجهيزات الملاحية وبرج المراقبة ما أدى لتدميرها.

وأدانت هيئة الطيران المدنى اليمنية قيام طائرات العدوان الإسرائيلى بالاستهداف المباشر لمطار صنعاء الدولى، مشيرة إلى أن طائرة أممية كانت تستعد للإقلاع فى رحلة مجدولة أثناء العدوان الإسرائيلى.