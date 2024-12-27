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اليمن: استشهاد وإصابة 20 من موظفى المطار بسبب العدوان الإسرائيلى

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القاهرة - سامية سيد - قالت هيئة الطيران المدنى اليمنية إن الخسائر الأولية للعدوان الإسرائيلى شملت استشهاد وإصابة 20 من موظفى المطار، وأكدت الهيئة أن طائرات العدوان وجهت صواريخ إلى التجهيزات الملاحية وبرج المراقبة ما أدى لتدميرها.

وأدانت هيئة الطيران المدنى اليمنية قيام طائرات العدوان الإسرائيلى بالاستهداف المباشر لمطار صنعاء الدولى، مشيرة إلى أن طائرة أممية كانت تستعد للإقلاع فى رحلة مجدولة أثناء العدوان الإسرائيلى.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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