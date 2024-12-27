شكرا لقرائتكم خبر عن نتنياهو: لا يمكن التوصل لصفقة دون الحصول على قائمة بأسماء الرهائن الأحياء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال موقع واللا العبرى إن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو قال إنه لا يمكن التوصل لصفقة مع حركة حماس دون الحصول على قائمة بأسماء المختطفين الأحياء.

وأكد نتنياهو إنه غير مستعد لإبرام صفقة دون أن يعرف من سيعود من غزة من الرهائن.

واستشهد 44 شخصا فى قطاع غزة فى غارات إسرائيلية على مناطق عدة فى قطاع غزة منذ فجر الخميس، حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

وأكدت وزارة الصحة فى غزة، اليوم الخميس وفاة 4 أطفال حديثى الولادة بسبب البرد خلال 72 ساعة فى قطاع غزة، حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

وحسب مصادر طبية فلسطينية، تتراوح أعمار الشهداء من الأطفال حديثى الولادة بين 4-21 يوما، مشيرة إلى أن انعدام الأمن الغذائى بين الأمهات أدى إلى حالات مرضية جديدة بين الأطفال.

ويعيش 90% من سكان قطاع غزة للعام الثانى على التوالى، حياة مأساوية داخل خيام فى مختلف مناطق غزة، بدون ماء نظيف أو طعام مع شح الأدوية وأدوات تدفئة تحمى أجسادهم من قساوة برد الشتاء.