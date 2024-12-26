شكرا لقرائتكم خبر عن جدل يتجدد كل عام.. محمد صلاح ينشر "صورة الكريسماس" مع عائلته (صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ككل عام، أثارت صور محمد صلاح، نجم لي فربول والمنتخب المصري، جدلا واسعا بعد نشره صورا يحتفل فيها بالكريسماس مع عائلته

وظهر صلاح برفقة زوجته ماغي وابنتيه مكة وكيان، مرتدين ملابس موحدة على طريقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أمام شجرة الكريسماس، مما أثار موجة من التعليقات على منصات التواصل الاجتماعي.

بالكريسماس فرصة للتواصل مع الأجواء الاحتفالية ومع زملائه في النادي الذين ينتمون إلى خلفيات مختلفة.

وكان النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نشر صورة مشابهة للعائلة بزي موحد كذلك، جالسين على مائدة طعام، داخل كوخ شتوي.

ويقضي رونالدو إجازة الأعياد في منتجع شتوي في فنلندا مع عائلته.