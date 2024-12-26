وزير السياحة: سنطلق في شباط مشروعا من الدوحة وهو "run arabia" يربط لبنان بـ13 دولة عربية

أشار وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال وليد نصار، في حديث للـ"LBCI"، الى أن "الحكومة صدّقت دستوريا واصدرت قرارا على تدابير متفق عليها بين حزب الله واسرائيل وهذا ليس اتفاقا".

ولفت نصار، الى أن "الخلاف بيننا وبين اسرائيل يجب تنظيمه والعبرة في التنفيذ وعلينا قبول بعضنا ولا احد يستطيع الغاء الآخر، ومطار بيروت يجب ان يتم توسيعه كما يجب انشاء مطار ثانٍ".

وكشف أننا "سنطلق في شباط مشروعا من الدوحة وهو run arabia يربط لبنان بـ13 دولة عربية وهذه المشاريع تضعنا على الخط العربي مجددا"، مضيفاً "أكثرية المستثمرين الذي يأتون الى لبنان يقومون بمشاريع غير مستدامة وهذا دليل على عدم الثقة بالدولة اللبنانية".