واللا: نتانياهو قال في اجتماع إن إسرائيل لا تنجح بالحصول من حماس على أسماء الاسرى

اشار موقع واللا العبري نقلا عن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو، الى انه لا يمكن التوصل لصفقة مع حركة حماس دون الحصول على قائمة بأسماء الاسرى الأحياء في قطاع غزة.

وذكر موقع "واللا" بان نتانياهو قال في اجتماع إن إسرائيل لا تنجح بالحصول من حماس على أسماء الاسرى، وشدد على إنه غير مستعد لإبرام صفقة دون أن يعرف من سيعود من غزة.