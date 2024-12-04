كريستيانو رونالدو ينقذ طفلاُ من الموت وهذا ما قام به

ميرنا وليد - بيروت - بعد إطلاعه على الوضع الصحي لطفل يعاني من حالة نادرة في دماغه قرر اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو تسديد نفقات العملية الجراحية التي يجب أن يخضع لها.

وفي التفاصيل الطفل يدعى إريك كروز وعمره عشرة أشهر وكانت عائلته قد طلبت من رونالدو التبرع ببعض التذكارات الرياضية للمساعدة في تكاليف إستشفاء طفلهم لكنه أصر على دفع المبلغ بالكامل وتبلغ قيمته 83,000 دولار أميركي كما أنه تبرع بقميصه وأحذيته الموقّع عليها لبيعها وتغطية نفقات العلاج. وهذه الحادثة كشفت وجه كريستيانو رونالدو الإنساني وأصبح موقع تقدير من المتابعين.