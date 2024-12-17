خالد الغندور: جهود الدولة واضحة فى تنظيم البطولات وبناء المنشآت الرياضية

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هنأ الإعلامى خالد الغندور ونجم الزمالك السابق الرئيس عبد الفتاح السيسي بجائزة التميز في قارة أفريقيا والتي حصل عليها في حفل توزيع جوائز الأفضل في قارة أفريقيا والذى أقيم في المغرب.

أكد الغندور خلال تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” أنه سعيد بحصول الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أرفع جائزة للاتحاد الأفريقي، وهى الجائزة المرموقة للإنجاز المتميز لعام 2024.

وتابع الغندور: "جهود الدولة واضحة للغاية في تنظيم البطولات الكبرى والنجاح فيها وبناء المنشآت الرياضية، والتركيز أيضا على رعاية المواهب الشابة بمختلف اللعبات، ودعم اتحادات الألعاب الفردية والجماعية".

كان أعلن باتريس موتسيبى رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" منح الرئيس عبد الفتاح السيسى جائزة التميز في قارة أفريقيا في حفل توزيع جوائز الأفضل في قارة أفريقيا الذى أقيم بالمغرب.