شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى بعد الفوز بجائزة الأفضل فى إفريقيا: النادى الأهلى ده اللى إحنا بنهواه والان مع تفاصيل الخبر

احتفت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي بتتويج بطل إفريقيا بلقب أفضل نادي في إفريقيا لعام 2024 من قبل قبل كاف، في حفل جوائز الأفضل في القارة والذي أقيم مساء الاثنين بمدينة مراكش المغربية.

وكتبت الصفحة الرسمية للأهلي: " ملك إفريقيا.. النادي الأهلي ده اللي إحنا بنهواه .. عيشنا أجمل لحظات معاه".



الأهلي

وتوج الأهلي المصري بجائزة أفضل ناد داخل قارة أفريقيا 2024 في الحفل المقام حاليًا بالمغرب بعد حسمه المنافسة مع غريمه التقليدي الزمالك، إلى جانب ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.

وعبر محمد الغزاوي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، عن فخره الشديد بتسلم جائزة أفضل نادٍ في أفريقيا، خلال حفل الاتحاد الأفريقي لكرة ‏القدم «كاف» للأفضل في 2024 الذي أقيم بمدينة مراكش المغربية.‏

وقال الغزاوي، فى كلمته بعد تسلمه الجائزة: نيابة عن زملائي في مجلس إدارة النادي الأهلي أود أن أتوجه بالشكر إلى الحاضرين وعلى رأسهم الدكتور باتريس موتسيبي ‏رئيس الاتحاد الإفريقي على ما يقوم به من جهود كبيرة لتطوير كرة القدم داخل القارة.‏

وأضاف: تحية تقدير وإعزاز خاصة للمملكة المغربية على التنظيم المثالي والضيافة المميزة، وهو أمر ليس جديدًا على بلد عريق له ‏مكانة كبيرة لدى الجميع.

وتابع: إنه أمر عظيم للغاية أن أتلقى هذه الجائزة.. أتمنى أن نتوج بها العام القادم للعام الثالث على التوالي، وهو طموح يتطلب منا ‏الكثير. أشكر جماهير الأهلي وأقول لهم أنتم الدافع والحافز دائمًا.