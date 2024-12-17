شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يهنئ النادى الأهلى بجائزة أفضل ناد فى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، النادي الأهلي المصري بمناسبة فوزه بجائزة الاتحاد الأفريقى كأفضل ناد في القارة لعام 2024.

وقدّم الاتحاد المصري لكرة القدم تهنئته في رسالة إلى النادي الأهلي ومجلس إدارته والمسئولين عن اللعبة في النادي وإلى جماهيره العريضة.

وأكد الاتحاد أيضاً أن فوز الأهلي المستحق بهذه الجائزة يعكس المكانة الكبيرة للكرة المصرية على مستوى القارة واستمرار التفوق اللافت لها، داعياً لتضافر جهود كافة عناصر اللعبة في بلدنا من أجل الحفاظ على هذه المكتسبات الرياضية وتحقيق مزيد من الإنجازات لإسعاد الملايين من جماهيره ومحبي كرة القدم.

وعبر محمد الغزاوي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، عن فخره الشديد بتسلم جائزة أفضل نادٍ في أفريقيا، خلال حفل الاتحاد الأفريقي لكرة ‏القدم «كاف» للأفضل في 2024 الذي أقيم بمدينة مراكش المغربية.‏

وقال الغزاوي، فى كلمته بعد تسلمه الجائزة: نيابة عن زملائي في مجلس إدارة النادي الأهلي أود أن أتوجه بالشكر إلى الحاضرين، وعلى رأسهم الدكتور باتريس موتسيبي ‏رئيس الاتحاد الأفريقي على ما يقوم به من جهود كبيرة لتطوير كرة القدم داخل القارة.‏

وأضاف: تحية تقدير وإعزاز خاصة للمملكة المغربية على التنظيم المثالي والضيافة المميزة، وهو أمر ليس جديدًا على بلد عريق له ‏مكانة كبيرة لدى الجميع.

وتابع: إنه أمر عظيم للغاية أن أتلقى هذه الجائزة.. أتمنى أن نتوج بها العام القادم للعام الثالث على التوالي، وهو طموح يتطلب منا ‏الكثير. أشكر جماهير الأهلي وأقول لهم أنتم الدافع والحافز دائمًا.