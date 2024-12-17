شكرا لقرائتكم خبر عن فرض عقوبات لأول مرة على أنشطة روسيا المزعزعة للاستقرار بالخارج والان نبدء بالتفاصيل

عقوبات أوروبا على روسيا

إجراءات جديدة في العقوبات

عقوبات على النفط الروسي

الدمام - شريف احمد - أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين، فرض عقوبات لأول مرة على أفراد ومنظمات يعتقد أنها مسؤولة عن محاولات روسيا التدخل في الخارج.وأشار إلى أن هذه الإجراءات جاءت ردًا على الأعمال الشريرة لروسيا وعدم احترامها للنظام الدولي القائم على القواعد والقانون الدولي.وذكر أن من تستهدفهم العقوبات، يقوضون القيم الأساسية للاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء، وأمنها واستقرارها واستقلالها ووحدتها.بالإضافة إلى المنظمات الدولية والدول الثالثة (غير العضوة بالاتحاد الأوروبي) من خلال أنشطة هجينة من أنواع متعددة.وتشمل قائمة المستهدفين من العقوبات وحدة الاستخبارات العسكرية الروسية، المعروف مشاركتها في عمليات اغتيال أجنبية والقيام بأنشطة مزعزعة للاستقرار مثل التفجير والهجمات السيبرانية في أنحاء أوروبا.كما تستهدف الإجراءات الجديدة عدة أفراد مارسوا دورًا مهمًا في عملية استخباراتية روسية ضد الاستخبارات الاتحادية الألمانية، مُرر من خلالها معلومات سرية لجهاز الأمن الاتحادي الروسي.كما تتضمن الإجراءات العقابية تجميد أصول في الاتحاد الأوروبي وحظر على السفر.وقبل أيام قليلة، وافقت دول الاتحاد الأوروبى، على فرض جولة جديدة من العقوبات على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا.واستهدفت العقوبات أسطول ناقلات النفط التابعة للكرملين، وفق الرئاسة المجرية للاتحاد الأوروبي على منصة "إكس".وتمنع الجولة الأخيرة من الإجراءات العقابية نحو 50 سفينة جديدة من شحن النفط الروسي، والمنتجات النفطية من موانئ الاتحاد الأوروبي ومن استخدام خدمات الشركات الأوروبية.