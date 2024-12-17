"قسد" تعلن فشل جهود أميركا في وقف إطلاق النار في مدينتي منبج وعين العرب

ذكر فرهاد شامي مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية الكردية المدعومة من واشنطن، إن جهود الوساطة الأميركية فشلت في التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار مع المعارضة في مدينتي منبج وعين العرب شمال البلاد.
واعتبر شامي في تصريح له، بان "النهج التركي في التعاطي مع جهود الوساطة والمراوغة في قبول نقاطها الأساسية هو السبب بانهيار الوساطة".
ويسيطر على منطقة منبج ذات الغالبية العربية في شمال شرق محافظة حلب، مجلس منبج العسكري الذي يضم مقاتلين محليين، يعملون تحت مظلة قوات سوريا الديمقراطية التي يشكل الأكراد عمودها الفقري وتدعمها واشنطن.
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