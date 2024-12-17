مكتب نتانياهو يعلن لقاءَه في إسرائيل بمبعوث ترامب بشأن الأسرى في غزة

اعلن مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو في بيان، إن "رئيس الحكومة، التقى مساء اليوم، بالمبعوث المكلف بشؤون الاسرى لدى الرئيس الأميركي المنتخَب دونالد ترامب، آدم بوهلر".

وأوضح أن ذلك "يأتي في إطار زيارة بوهلر الخاصة إلى إسرائيل".