اعلن مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو في بيان، إن "رئيس الحكومة، التقى مساء اليوم، بالمبعوث المكلف بشؤون الاسرى لدى الرئيس الأميركي المنتخَب دونالد ترامب، آدم بوهلر".
وأوضح أن ذلك "يأتي في إطار زيارة بوهلر الخاصة إلى إسرائيل".
كانت هذه تفاصيل خبر مكتب نتانياهو يعلن لقاءَه في إسرائيل بمبعوث ترامب بشأن الأسرى في غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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