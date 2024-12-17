الامارات | «شتا حتا».. وجهة الزوار والسياح

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستمتع سكان مدينة حتا، في دبي، هذه الأيام بكون مدينتهم قبلة للسياح والزوار من كل مكان، من الدولة وخارجها.

وتضيف فعاليات «شتا حتا»، سحراً إضافياً للمكان، فيما يعبر أبناء المنطقة عن حفاوة استثنائية في استقبال المهرجان الشتوي الذي يحول حتا إلى وجهة سياحية تجمع بين سحر الطبيعة والمغامرات والأنشطة الترفيهية، على مدار هذه الفعالية الممتدة إلى 22 يناير 2025.

وتتميز حتا بموقعها الجبلي الفريد الذي يجعلها وجهة مثالية لعشاق المغامرة والطبيعة، إضافة إلى كونها مركزاً للتراث الثقافي الإماراتي الأصيل، ويشارك أبناؤها كباراً وصغاراً بحماسة في تنظيم وتقديم أفضل التجارب للزوار للاستمتاع بتجربة مدهشة.